Standard duikt top acht in na ruime 0-4-overwinning bij Eupen

Standard is aan de beterhand. De Luikenaars zetten aan de Kehrweg de buren van Eupen vlotjes opzij. Dankzij de 0-4-zege duiken ze de top acht weer in en kunnen ze dit weekend rustig achteroverleunen hoe de PO2-concurrentie het ervan afbrengt.

Bij Standard keerde Kostas Laifis terug uit schorsing, maar liet Mbaye Leye sterkhouder Merveille Bokadi buiten de wedstrijdkern. De Congolees heeft last van de adductoren en kreeg uit voorzorg rust. Joao Klauss, vorige week tegen Gent out met een enkelletsel, begon op de bank.

De Rouches probeerden meteen de match in handen te nemen, zonder daarbij echt gevaarlijk te worden. Het was vooral Eupen dat dreigde. Prevljak en Ngoy lieten na de score te openen. Op het kwartier meldde Standard zich dan via Bastien, die een voorzet van Gavory op de slof nam maar naast mikte.

Toch zou Standard met een voorsprong de rust ingaan. Na een mooie aanval dook nota bene Cimirot diep op. De Bosniër legde prima breed voor Amallah, die beheerst de 0-1 voorbij Defourny schoof.

Nadat de bezoekers ook in de tweede helft het eerste offensiefje van Eupen wisten af te slaan, leken ze op 0-2 te komen. Balikwisha was er als de kippen bij om aan de tweede paal een afgeweken bal in doel te verlengen. De vlag ging echter omhoog en de VAR bevestigde diens beslissing voor nipt buitenspel.

Carcela voor extra schwung

Om voor dat beetje extra te zorgen bracht Leye, net als tegen Gent, Mehdi Carcela. Een wissel die rendeerde, want Carcela stond aan de basis van de tweede Luikse goal. De Eupen-defensie werkte zijn voorzet matig weg en het leer belandde voor de voeten van Amallah. De Marokkaanse international twijfelde niet: 0-2.

Even daarna maakte Standard definitief een einde aan alle Eupense hoop. Gavory stoomde door op links en zag Muleka zijn typische loopactie naar de eerste paal maken. De Congolees werkte hem in een tijd knap binnen.

In de slotfase maakten de Rouches hun feestje compleet. Carcela stuurde heerlijk Bastien diep. De middenvelder omspeelde Defourny en toonde zich niet zelfzuchtig. Hij vond Lestienne, die simpel zijn vijfde van het seizoen kon scoren.

Dankzij de ruime overwinning duikt Standard voor het eerst sinds de 26ste speeldag de top acht weer in. Met een 7 op 9 lijken de Luikenaars net op tijd weer in vorm te komen, denkend aan de strijd om PO2 en vooral de bekerfinale van 25 april. Eupen maakte vooraf nog een waterkansje op play-off 2, maar is nu definitief uitgeteld.