Woutertje Pieterse Prijs voor Benny Lindelauf en Ludwig Volbeda

Het mooiste kinder- en jeugdboek van het afgelopen jaar is Hele verhalen voor een halve soldaat, een boek waarin verhalen worden verteld om een leven te redden.

Benny Lindelauf en Ludwig Volbeda zijn de winnaars van de 34e Woutertje Pieterse Prijs voor het mooiste kinderboek van het afgelopen jaar. Dat maakte juryvoorzitter Abdelkader Benali bekend in het Nederlandse radioprogramma De Taalstaat.

Hele verhalen voor een halve soldaat is een gedurfd boek, volgens de jury: ‘Een uitzonderlijk boek dat het beste van de taal en het beeld in zich weet te verenigen. Een boek dat het grimmige niet schuwt, de lezer op een bloedstollende reis meeneemt en hem laat zien hoe groot en diep onze wereld kan zijn.’

Hele verhalen voor een halve soldaat vertelt de voorgeschiedenis van het boek Hoe Tortot zijn vissenhart verloor, eveneens van Lindelauf en Volbeda, dat in 2017 al werd genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs. Het is een soort prequel in de vorm van een raamvertelling. Zes broers krijgen een na een het bevel om in de oorlog te gaan vechten. Allemaal passeren ze langs een wachter die de grenspaal bewaakt. Eenmaal daar voorbij begint de oorlog. Niemand kan erlangs zonder een verhaal te vertellen. Die spaart de grenswacht op om ze door te vertellen aan de jongste broer. Zo hoopt hij de jongen zo lang op te houden dat de oorlog voorbij is.

Benny Lindelauf (1964) schreef eerder onder meer het vaak bekroonde tweeluik Negen open armen en De hemel van Heivisj. Naast kinder- en jeugdliteratuur schrijft hij ook theaterteksten. Illustrator Ludwig Volbeda (1990) kreeg in 2018 een Gouden Penseel voor Fabeldieren.

Andere genomineerden waren Alfabet van Charlotte Dematons, De naam van mijn vader van Rindert Kromhout, Wat is kunst? van Ted van Lieshout, Koningskind van Selma Noort en De fantastische vliegwedstrijd van Tjibbe Veldkamp & Sebastiaan Van Doninck. De genomineerden ontvangen een bedrag van 1.000 euro. Aan de Woutertje Pieterse Prijs is een bedrag van 15.000 euro verbonden.