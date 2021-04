China furieus over asiel van activist in Groot-Brittannië

Nathan Law, Chinees activist en voormalig politicus, krijgt asiel in Groot-Brittannië. China zegt dat het Verenigd Koninkrijk een ‘criminele verdachte’ onderdak biedt.

In juni 2020 vluchtte Nathan Law, de prodemocratische activist uit Hong Kong naar Groot-Brittannië. Zes maanden later vroeg hij er politiek asiel aan. Woensdag liet hij weten dat zijn aanvraag was goedgekeurd. Het arrestatiebevel dat de Chinese autoriteiten heeft uitgevaardigd bewijst zijn claim, verklaart hij in The Guardian.

Zhao Lijan, woordvoerder voor het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken, benadrukte donderdag dat Law ‘een vermoedelijke crimineel is die gezocht wordt door de politie in Hong Kong. Het Verenigd Koninkrijk moet onmiddellijk zijn fout rechtzetten en stoppen zich te bemoeien met Chinese aangelegenheden’.

Law kwam voor het eerst in de aandacht tijdens The Umbrella Movement, de democratische protesten in Hong Kong in 2014. Sindsdien heeft hij zich regelmatig uitgesproken tegen de Chinese autoriteiten. Toen China hard reageerde op de Europese sancties naar aanleiding van de vermeende strafkampen in Xinjiang, riep Law Europa op ‘niet terug te krabbelen na een aanval op de vrije menings- uiting’. Ook toen reageerde China dat Europa zich niet te moeien had met interne aangelegenheden. De relatie tussen China en Europa is al langer gespannen door de strafkampen waar de Oeigoerse minderheden katoen moeten plukken.