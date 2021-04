Rapper DMX overlijdt na hartaanval

Rapper DMX, die in de jaren 90 en 2000 furore maakte met zijn rauwe hardcore rap, is op 50-jarige leeftijd overleden. Hij belandde op 2 april in het ziekenhuis na een hartaanval. Die zou het gevolg zijn van een overdosis drugs, maar bevestiging daarvoor ontbreekt.

De familie van Earl Simmons, beter gekend onder zijn artiestennaam DMX, communiceerde vrijdag de dood van de beroemde Amerikaanse rapper. ‘Diep bedroefd kondigen we aan dat DMX, geboren als Earl Simmons, overleed op 50-jarige leeftijd in het ziekenhuis van White Plaines, met zijn familie aan zijn zijde, na er zijn laatste dagen aan het beademingstoestel te hebben gelegen.’

‘Earl was een strijder die tot het einde bleef vechten. Hij hield met heel zijn hart van zijn familie, en we koesteren de tijd die we met hem hadden. Zijn muziek inspireerde ontelbare fans vanuit de hele wereld, en zijn nalatenschap zal voor eeuwig voortleven. We zijn dankbaar voor alle liefde en steun in deze ongelooflijk moeilijke tijd voor ons. Wees zo goed onze privacy te respecteren terwijl we rouwen om onze broer, vader, nonkel en de man die de wereld kende als DMX.’

Vrijdag 2 april zakte de rapper ineen. Volgens manager Steve Rivkind belandde hij in een coma en hield een beademingsapparaat hem de volgende dagen in leven. Zijn hersenen zouden zwaar beschadigd zijn geraakt doordat ze een half uur geen zuurstof hadden gekregen. Rivkind kondigde aan dat zijn hersenfuncties getest zouden worden.

DMX brak door in het midden van de jaren negentig. Zijn eerste hit, ‘Get at Me Dog’, vond ingang bij het grote publiek zo’n twee jaar nadat de legendarische rapper 2Pac overleed, en een grote leegte achterliet. De eerste zes albums die hij uitbracht kenden een enorm succes. Alleen het zesde, Year of the Dog … Again, haalde het nummer 1 van de Amerikaanse hitlijst gebaseerd op verkoop Billboard net niet.

Uiteindelijk slabakte zijn carrière. Een persoonlijke vete met Jay-Z, talrijke aanvaringen met de politie en te veel drugs maakten het niet gemakkelijk om aan de top te blijven. Een reality show kon het tij niet keren, en de rapper zag zijn populariteit verder wegdeemsteren. Zijn invloed blijft echter groot. De populaire rapper Kendrick Lamar noemde het eerste album van DMX, Flesh of My Flesh, Blood of My Blood , ‘het album dat hem aan het schrijven zette’.

De jeugd van DMX was behoorlijk problematisch. Een groot deel ervan bracht hij door in jeugdcentra. Zijn ouders waren nog tieners toen hij op de wereld kwam. Later belandde hij meer dan eens in de gevangenis. Schrijven en performen waren therapeutisch. Toch kon hij de drugs niet loslaten. In 2019 verklaarde zijn management nog op Instagram dat hij shows moest afzeggen om zich te laten opnemen in een afkickcentrum.