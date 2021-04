Groot-Brittannië levert Vietnamese tiener, verdacht van mensensmokkel, uit aan België

De rechtbank van Westminster besliste gisteren dat Ngo Sy Tai aan ons land kan worden uitgeleverd. De Vietnamese jongeman wordt verdacht een sleutelrol te spelen in een zaak rond mensensmokkel waarbij 39 mensen om het leven kwamen in een koelwagen.

Ngo Sy Tai, ook bekend als Hung Sy Truong, zou een onderduikwoning in Anderlecht hebben gerund, waar tien van de 39 slachtoffers een tijdlang verbleven. Zijn advocaat Joel Smith had beroep aangetekend, maar dat keurde rechter Mark Jabbitt af. Ngo, die nu 18 zou zijn, riskeert 20 jaar gevangenisstraf.

Hij wordt beschuldigd van lidmaatschap bij een criminele organisatie, betrokkenheid bij mensensmokkel en gebruik van vervalste documenten. De slachtoffers hadden voor een zogenaamde vip-smokkelservice tot 13.000 pond (15.000 euro) betaald.

Eenmaal Ngo aan België is uitgeleverd en ondervraagd, kan het Belgische onderzoek afgesloten worden. Dan kan het dossier hier voor de rechtbank gebracht worden, meldt het federaal parket.

‘Hij wordt omschreven als een organisator van mensensmokkel, door verblijf en transit te regelen tegen betaling’, zei Daniel Sternberg, die optrad namens de Belgische autoriteiten aan de Engelse rechtbank. ‘De kwetsbare positie van de mensen die geld betaalden om gesmokkeld te worden, werd misbruikt. Er is sprake van winstbejag zonder enige rekenschap van de fysieke of psychologische impact op de slachtoffers. Tijdens hun verblijf mochten ze het huis niet verlaten en moesten ze stil blijven.’ Ngo zou ook taxi’s hebben geregeld om de Vietnamese migranten naar het vertrekpunt van de vrachtwagen bij de Belgisch-Franse grens af te zetten.

Op 23 oktober 2019 werden 39 levenloze lichamen ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. Al snel bleek dat de vrachtwagen de dag voorheen in Zeebrugge was vertrokken. Het mensensmokkelnetwerk zou maandenlang tientallen vluchtelingen per dag vervoerd hebben. Ngo vluchtte eerst naar Berlijn, uiteindelijk naar Birmingham.

Ngo’s advocaat Joel Smith had beroep tegen de uitlevering aangetekend, omdat de aanklacht tegen zijn cliënt niet gedetailleerd genoeg zou zijn, waardoor hij hem niet op adequate wijze kon verdedigen. Rechter Mark Jabbitt oordeelde donderdag dat dit niet het geval was.

Eens in België, zal worden nagegaan of hij op dit moment inderdaad 18 is en dus minderjarig op het moment van de feiten. Het zou deze zomer al tot een proces komen.