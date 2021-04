Machtsvertoon van Deceuninck-Quick Step in Ronde van Baskenland

Mikel Frolich Honoré heeft de vijfde etappe in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De renner van Deceuninck-Quick-Step bleef samen met Julien Bernard (Trek-Segafredo) en ploegmaat Josef Cerny over uit de vroege vlucht. In het slot reden de twee Quick-Steppers weg van hun metgezel. Uiteindelijk ging Mikel Frolich Honoré aan de haal met de zege.

Na twee erg pittige dagen kregen de renners vrijdag in het Baskenland een relatief rustige etappe voorgeschoteld. Met de Mendexa, de Gontzagaraigana en de Urkaregi kreeg het peloton onderweg drie klimmetjes te verteren, maar de aankomst in Ondárroa lag wel op het vlakke.

Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Josef Cerny (Deceuninck-Quick Step), Mikel Frolich Honoré (Deceuninck-Quick Step) en Andrey Amador (Ineos Grenadiers) glipten mee in de vlucht van de dag. Even later vond ook Andreas Leknessund (Team DSM) aansluiting met de kopgroep. Deceuninck-Quick Step was de enige ploeg die twee mannetjes mee had voorin.

Met Cerny (Tsjechië) en Leknessund (Noorwegen) zaten twee nationale kampioenen tijdrijden in de kopgroep, waardoor het voorin erg snel ging. Voor die laatste ging het evenwel iets té snel. Leknessund moest de kopgroep laten rijden en werd opgeslokt door het peloton. Ook Schelling en Amador vielen voorin weg.

Dubbelslag voor Deceuninck-Quick-Step

De ploegen van de sprinters in het peloton maakten ondertussen jacht op het drietal voorin. In de afdaling van de laatste klim van de dag legden Aranburu en Fraile het tempo zo hoog dat ze vanop kop wegreden uit het peloton. Op vijf kilometer van de streep werden ze opnieuw gegrepen.

Het zag er naar uit dat de drie voorin zouden gaan sprinten voor de zege, maar in het slot reden de twee Quick-Steppers nog allebei weg van Bernard. Uiteindelijk mocht Honoré met de zege aan de haal gaan. De Amerikaan Brandon McNulty (UAE-Team Emirates) behoudt de leiderstrui.

Top 10:

1. Mikkel Honoré (DQT) 3:39:54

2. Josef Cerný (DQT) +0

3. Julien Bernard (TFS) +17

4. Daryl Impey (ISN) +28

5. Simon Clarke (TQA) +28

6. Stefano Oldani (LTS) +28

7. Primož Roglic (TJV) +28

8. Julien Simon (TDE) +28

9. Magnus Cort (EFN) +28

10. Tadej Pogacar (UAD) +28