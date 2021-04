In Opwijk, Vlaams-Brabant, woedt momenteel een zware brand. De brandweer vraagt ramen en deuren gesloten te houden en het centrum van Opwijk te vermijden.

Op beelden die de brandweer van Vlaams-Brabant-West zelf verspreidde, is te zien hoe de bovenste verdiepingen van verschillende gebouwen vuur hebben gevat. ‘Momenteel zijn er geen slachtoffers’, meldt de brandweer.

De brand zou deze namiddag uitgebroken zijn in de Kloosterstraat, in het centrum van Opwijk. ‘De oproep is rond 14.40 uur binnengekomen. Er zijn onmiddellijk veel middelen ter plaatse gestuurd’, vertelde Alain Habils van de brandweer aan Het Nieuwsblad.

‘Het centrum van Opwijk is afgesloten. Voorlopig lijkt het erop dat er niemand achtergebleven is in de brand. Alle mensen worden geëvacueerd en opgevangen in het gemeenschapscentrum vlakbij. De brand is wellicht ontstaan op de bovenverdieping of het dak van een van de appartementen’, zegt burgemeester De Coninck. Van daaruit heeft het vuur zich verspreidt naar de gebouwen ernaast.

Er zijn een 30-tal appartementen in U-vorm in het gebouw. Daardoor kon het vuur zich waarschijnlijk snel verspreiden. De brandweer kon wel voorkomen dat de brand oversloeg naar het gelijkvloers en de eerste verdieping, al zal er wel ernstige waterschade zijn. Er zouden acht flats onbewoonbaar zijn.