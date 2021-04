Geen staatsbegrafenis, maar bescheiden plechtigheid voor prins Philip

De dood van de Britse prins Philip stemt heel wat Britten droevig, maar het was zijn eigen wens om een bescheiden uitvaart te krijgen. Het draaiboek voor wat er moet gebeuren na zijn overlijden, ‘Operation Forth Bridge’, was al jaren in de maak.

Aan de poort van Buckingham Palace werd vrijdag het overlijdensbericht van prins Philip gehangen. ‘Met groot verdriet meldt Hare Majesteit de Koningin de dood van haar geliefde echtgenoot’, laat Buckingham Palace weten. ‘Zijne Koninklijke Hoogheid is vanmorgen vreedzaam overleden in Windsor Castle.’

Normaal zou de man van de koningin een groots opgezette staatsbegrafenis krijgen, maar de prins wilde zelf een bescheiden uitvaart in besloten kring. Hij zal niet worden opgebaard in Westminster Abbey, waar het publiek normaal gezien afscheid kan nemen. De Britse autoriteiten roepen het publiek op om niet massaal buiten te komen, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De uitvaart zal plaatsvinden in Windsor Castle, waar hij opgebaard wordt in afwachtig van de begrafenisplechtigheid in de kapel van Saint George, de ‘huiskerk’ van koningin en prins.

Voor de eigenlijke begrafenisplechtigheid zouden alleen familie, vrienden en de staatshoofden van de landen van het Gemenebest worden uitgenodigd. De prins krijgt als laatste rustplaats de tuinen van Frogmore, die aan Windsor Castle grenzen.

‘Operation Forth Bridge’

Het overlijden van een lid van de Britse koninklijke familie wordt jarenlang voorbereid. De draaiboeken worden jaarlijks geactualiseerd, besproken en geoefend met de persoon in kwestie.

De naam ‘Operation Forth Bridge’ verwijst naar de beroemde negentiende-eeuwse spoorbrug ten westen van Edinburgh over de rivier de Forth. Het is ook een verwijzing naar zijn titel als hertog van Edinburgh. In het geheime plan staat alles wat er na het overlijden moet gebeuren.

Rouw

Het land gaat twaalf tot veertien dagen in rouw en de vlaggen worden halfstok gehangen. Belangrijke ‘staatszaken’ komen in de rouwperiode niet aan de orde.

In de namen van de koninklijke uitvaartoperaties komt het woord brug vaker voor. Het draaiboek voor het overlijden van koningin Elizabeth heet Operation London Bridge. Het draaiboek voor het overlijden van haar moeder in 2002 heette Operation Tay Bridge. De uitvoering was 22 keer geoefend voor ze overleed.

Prins Philip was 73 jaar getrouwd met Queen Elizabeth II. Ze waren zo het langst gehuwde echtpaar in de geschiedenis van het Britse koningshuis. Het koppel had vier kinderen, acht kleinkinderen en tien achterkleinkinderen.