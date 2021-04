Welke website voor welke Covid-informatie?

Voor de reservelijst is er een website, voor uw afspraak bij het vaccinatiecentrum een andere. Een overzicht van de belangrijkste online portalen.

Door de wildgroei aan websites rond COVID- 19 is het soms lastig te weten waar u moet zoeken. We lijstten ze op voor u:

• Algemene informatie over de huidige situatie over COVID- 19 en de pandemie vindt u op info-coronavirus. De site centraliseert heel wat gegevens: huidige besmettingscijfers, beslissingen van het overlegcomité, de stand van zaken over de vaccinaties, aangifte van telewerken, contactopvolging en wat te doen bij een besmetting. U kunt hier ook het document voor een verklaring op eer downloaden als u naar het buitenland moet.

• Op QVax kan u zich aanmelden voor de federale reservelijst voor vaccinaties. Let wel, verschillende vaccinatiecentra hebben al een eigen lijst aangelegd en u wordt sowieso pas gecontacteerd wanneer het de beurt is aan uw leeftijdsgroep.

• Bij mij healtviewer kan u kijken of u op de lijst met risicopatiënten staat en dus eerder gevaccineerd kan worden. U kunt hier ook een afspraak maken voor een coronatest en een quarantainecertificaat afdrukken. Het is trouwens dezelfde site als mijn gezondheid.be

• Wanneer u bent ingeboekt voor een vaccinatie, kan u de uitnodiging terugvinden op mijn-burgerprofiel, nog voor de uitnodiging in uw brievenbus valt. Daar vindt u dus ook het exacte uur en adres terug.