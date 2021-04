Nu ze deur achter zich dicht trok bij Open VLD, staat Sihame El Kaouakibi er in het parlement alleen voor als onafhankelijk parlementslid. Wat betekent dat voor haar in de praktijk?

El Kaouakibi is op dit moment het enige onafhankelijke Vlaams Parlementslid. In de Kamer zijn er nog twee: Jean-Marie Dedecker en Emir Kir. Uitzonderlijk is het niet om als onafhankelijke in het parlement ...