Politie moest al negen keer opdraven naar huis Harry en Meghan in VS

De veelbesproken beveiliging van prins Harry en zijn vrouw Meghan blijkt broodnodig, nu duidelijk is geworden dat de politie al negen keer tussenbeide moest komen sinds ze naar Californië verhuisden in juli 2020.

‘We moesten vertrekken uit Canada, want de pers had onze locatie gelekt, de grenzen gingen sluiten door het coronavirus en ik stond op het punt mijn beveiliging te verliezen’, zei prins Harry in het veelbesproken interview met Oprah. Het koppel verhuisde in juli 2020 naar de wijk Montecito, nabij Santa Barbara in de Amerikaanse staat Californië.

Uit openbare documenten die het nieuwsagentschap PA Media heeft opgevraagd, blijkt dat de sheriff al negen keer werd opgeroepen naar het domein van de hertog en hertogin van Sussex. In juli, de maand van de verhuizing, werden de agenten viermaal opgeroepen. Het gaat dan over telefoonoproepen of een activatie van het alarm, vaak in de vroege uurtjes. Op kerstavond werden agenten opgeroepen, omdat een man ongevraagd het terrein had betreden om 16.13 uur. De dag na kerst werd een 37-jarige man uit Ohio opgepakt nadat hij het terrein had betreden, maar hij werd later vrijgelaten. De meest recente oproep was op 16 februari om 2.21 uur ’s nachts, toen het alarm afging. Prins Harry en Meghan, en de politiediensten geven geen commentaar op de voorvallen.

Beveiligingskosten

De beveiligingsdetails van het koppel zijn al langer voer voor de media. Toen Harry en Meghan aankondigden dat ze op eigen benen wilden staan, ook financieel, rekenden ze nog op bescherming van het koningshuis. ‘Ik ben als prins geboren en heb het veiligheidsrisico geërfd, ik had nooit gedacht dat ze mij niet meer zouden beschermen’, zei prins Harry daarover. ‘Dat kwam als een shock.’ Meghan liet weten dat ze brieven schreef naar het koningshuis, met de smekende vraag haar man te blijven beschermen. Harry zou aanhoudend doodsbedreigingen krijgen vanwege zijn titel als prins.

Als leden van de koninklijke familie werd het koppel de klok rond beschermd door zes bodyguards van de Metropolitan Police, die voltijds in dienst waren. Die rekening werd door Britse media toen geschat op 600.000 Britse pond per jaar (ruim 700.000 euro).

Prins Harry liet weten dat hij sinds begin 2020 geen geld meer krijgt van het paleis. Het koppel moest dus zelf instaan voor de kosten van zijn beveiliging, nadat ook de toenmalige president Donald Trump duidelijk had gemaakt financieel niet te zullen tussenkomen.

Ondertussen is het koppel financieel op zijn pootjes terechtgekomen, door miljoenendeals met onder andere Netflix en Spotify. Harry liet in het interview met Oprah weten dat die deals ‘zeker niet deel uitmaakten van het plan’, maar dat hij ‘de beveiligingskosten voor zijn gezin moest betalen’. Beveiliging voor Archie, het tweejarig zoontje van het koppel stond volgens Meghan nooit op de planning. Het koppel had voor de exit uit de koninklijke familie een geschat vermogen van 30 miljoen Britse pond (ruim 35 miljoen euro), dat voornamelijk voortkwam uit erfenissen van Harry’s moeder en overgrootmoeder.

Bekijk hier de trailer van het interview van Oprah met Harry en Meghan: