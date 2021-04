Longspecialist op proces George Floyd: ‘Hij stierf door zuurstoftekort’

Het overlijden van George Floyd in mei 2020 is te wijten aan een zuurstofgebrek, toen hij bij zijn arrestatie tegen de grond werd gedrukt. Dat heeft een expert donderdag verklaard op het proces tegen ex-politieagent Derek Chauvin.

Longspecialist Martin Tobin, die door de aanklager als getuige was aangeroepen, verklaarde dat een combinatie van factoren tijdens de arrestatie van George Floyd tot de dood van zwarte veertiger heeft geleid. ‘George Floyd werd tegen het asfalt gedrukt, wat ervoor zorgt dat zijn borst niet kan uitzetten.’ Ook de houding waarin Floyd geboeid werd, belemmerde hem om voldoende adem te kunnen halen. ‘Bij elke ademhaling die hij neemt, moet hij vechten tegen het asfalt, moet hij vechten tegen het lage niveau van lucht dat hij naar binnen zuigt.’

De dood van George Floyd is te wijten aan ‘een laag zuurstofgehalte’ veroorzaakt door ademhalingsmoeilijkheden, ‘waardoor zijn hersenen beschadigd raakten en een ritmestoornis ontstond die een hartstilstand tot gevolg had’, besloot Tobin.

Drugs

De longspecialist geeft daarmee meer geloofwaardigheid aan de these van de aanklager, die had gesteld dat George Floyd stierf als gevolg van de druk die Derek Chauvin op zijn lichaam uitoefende. Het gebruik van de zware pijnstiller fentanyl speelde ‘geen rol’ bij het overlijden, zo stelde Tobin nog. Meer nog, toen hem gevraagd werd of een gezond persoon ook gestorven zou zijn in dezelfde omstandigheden, antwoordde de longspecialist dat die de arrestatie ook niet overleefd zou hebben.

Ook twee andere medische experts getuigden donderdag dat Floyd stierf aan zuurstoftekort en niet aan een overdosis. Tot nu toe hield de advocaat van Chauvin altijd vol dat Floyd niet stierf door het hardhandige politieoptreden, maar dat een overdosis van de zware pijnstiller fentanyl in combinatie met gezondheidsproblemen en een adrenalinerush hem fataal werden.

9 minuten

Op 25 mei vorig jaar wilden vier agenten in Minneapolis, in de staat Minnesota, de zwarte veertiger George Floyd arresteren omdat hij ervan verdacht werd te hebben betaald met een vals biljet van 20 dollar. Om hem in bedwang te houden, drukten ze Floyd tegen grond en boeiden ze hem. Agent Derek Chauvin duwde zijn knie bijna 9 minuten in de nek van Floyd, die verschillende keren naar de politie had geroepen dat hij geen adem meer kreeg.

Het proces tegen Chauvin zal nog duren tot eind april. Zijn drie ex-collega’s zullen in augustus worden berecht voor ‘medeplichtigheid aan doodslag’.