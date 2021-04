Voor de allereerste keer in de geschiedenis van het dierenpark is er een moormaki geboren. Het jong van moeder Kimmie en vader Oreo stelt het goed. ‘Ze zijn voor de eerste keer ouders geworden. Ze doen het geweldig. Het is écht hartverwarmend om te zien hoe zij hun kleintje beschermen’, zegt verzorger Stéphanie.

‘De eerste twee weken klampt het zich stevig vast aan moeders vacht. Binnenkort klimt het jong al op haar rug. Niet veel later zal het spelenderwijs de omgeving gaan verkennen’, legt de verzorger uit. Wanneer ze groot zijn, zitten ze je letterlijk met open armen op te wachten, want zo zonnebaden ze het liefst.

Of het een jongen of een meisje is, kan de dierentuin nog niet zeggen. Een vrouwelijke moormaki is koperkleurig met witte pluimpjes aan haar oren, terwijl de mannetjes zwart zijn. ‘Voorlopig is het jong ook koperkleurig, dus misschien is het wel een meisje. We wachten nog eventjes af, want ze kunnen nog tot acht weken veranderen van kleur.’ Wat wel vaststaat, is dat deze maki een naam met een W zal krijgen, zoals alle borelingen in Zoo Planckendael in 2021.