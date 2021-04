Oproep | Wacht u op de tweede prik van AstraZeneca?

Tienduizenden mensen onder de 56 jaar kregen al een eerste prik met AstraZeneca. De tweede prik wordt nu even uitgesteld, tot onderzoek meer helderheid brengt over de nevenwerkingen. Hoe staat u tegenover uw tweede vaccin? Wilt u dat liever van een andere producent, zoals Pfizer? Of liever nog verder uitstellen? Of schat u de nevenwerkingen van een mogelijke besmetting groter in en heeft u de tweede prik liefst zo snel als mogelijk en vormt AstraZeneca voor u geen probleem? Laat het ons graag weten via binnenland@standaard.be, vandaag voor 16 uur.