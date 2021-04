Ecolo stuurt Mohssin El Ghabri naar Bpost

De Franstalige groenen sturen hun sherpa Mohssin El Ghabri naar de raad van bestuur van Bpost. Hij is daar meteen de eerste persoon met allochtone roots.

Mohssin El Ghabri (35) is hoofd van de studiedienst van Ecolo en stond bij de regeringsonderhandelingen de partijtop bij met zijn expertise. Hij wordt omschreven als principieel en rechtlijnig.

El Ghabri is een migrant van de tweede generatie. Hij heeft Marokkaanse ouders en groeide met zijn twee broers op in Sint-Lambrechts-Woluwe. Zijn moeder was poetsvrouw in een katholieke basisschool en zo kwam ook El Ghabri bij de zusters terecht. ‘Daar is mijn basis gelegd, ik heb bijzonder veel geluk gehad’, zei hij daar eerder over in een interview met deze krant.

El Ghabri is in Sint-Gillis al schepen geweest van Economie, Cultuur en Dierenwelzijn en is sinds 2019 lid van de raad van bestuur van de Brusselse kabelmaatschappij Brutélé. Hij neemt in de raad van bestuur van Bpost het mandaat van Bernadette Lambrechts (CDH) over. Jos Donvil, wiens mandaat ook verviel, wordt voorgedragen voor een nieuwe termijn van vier jaar.

Stoelendans

Ook het mandaat van twee onafhankelijke bestuurders, Filomena Teixeira en Saskia Van Uffelen, komt op vervaldag. Wat daarmee zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Beiden waren lid van het benoemingscomité waar afgelopen jaar zoveel immobilisme heerste. Het is wel de bedoeling dat de namen die als onafhankelijke bestuurder naar voren worden geschoven voor alle aandeelhouders aanvaardbaar zijn, geeft Bpost mee. Het recruteringskantoor Korn Ferry, dat een nieuwe ceo mag zoeken, zoekt ook onafhankelijke bestuurders.

De overheid moet nog twee andere zitjes voordragen: de vervanging van Jean-Paul Van Avermaet als bestuurder (wat een CD&V-zitje was) en die van voorzitter François Cornelis (CDH). Cornelis wordt vervangen door een voorzitter van PS-signatuur. De vraag is wat dat betekent voor het zitje van Anne Dumont die er nu namens de PS zit. Voorlopig is Ray Stewart voorzitter ad interim en is Dirk Tirez ceo ad interim.

Uit de dagorde voor de aandeelhoudersvergadering van 12 mei blijkt dat nog veel vragen open staan. Alleen Ecolo schenkt al klare wijn. De overheid zal later de agenda aanvullen. Volgens de regels van goed bestuur moet dat nog deze maand gebeuren.