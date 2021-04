Ook bij voormalig WannaWork van Sihame El Kaouakibi voorlopig bewindvoerder aangesteld

De Antwerpse ondernemingsrechtbank heeft ook bij WannaWork van Sihame El Kaouakibi een voorlopig bewindvoerder aangesteld.

Dat gebeurde op vraag van de curator van Point Urbain BV, het failliete horecabedrijf van El Kaouakibi en haar partner Erika Xuan Nguyen. ‘De curator nam kennis van geldstromen waar geen boekhoudkundige verklaring voor is’, klinkt het in een officiële mededeling. De zaakvoerders van Point Urbain worden in gebreke gesteld om die sommen terug te betalen.

WannaWork was het jobplatform waarmee voormalig Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi om kansarme jongeren aan werk wilde helpen. Het platform werd onder andere gesteund door toenmalig minister van Ontwikkelingssamenwerking en huidig premier Alexander De Croo (Open VLD) met 450.000 euro aan subsidies. Een groepje topondernemers pompte er nog eens 500.000 euro in. Maar de onderneming draaide uit op een flop. De voorlopig bewindvoerder moet nu binnen de 21 dagen uitmaken of wat rest van de onderneming nog solvabel is. Als dat niet het geval is, zou het faillissement kunnen gevraagd worden.

El Kaouakibi liet in het verleden al optekenen dat WannaWork verkocht werd aan de groep Vivaldis, maar dat ging enkel over de naam. De vennootschap zelf bestaat nog, maar zou intussen een lege doos zijn.