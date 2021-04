‘De positieve trend van de voorbije dagen zet zich verder’, zegt Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum over de coronacijfers. ‘Maar de belasting voor de ziekenhuizen blijft hoog.’

De besmettingscijfers dalen verder, en de nieuwe ziekenhuisopnames dalen voor het eerst sinds vier weken. De bezetting in de ziekenhuizen en op intensieve zorg stijgt wel verder, maar er wordt een vertraging verwacht. ‘We zijn op de goede weg, maar de weg naar beneden is nog lang’, zei Van Gucht. ‘De grootste uitdaging is om niet op het plateau te blijven hangen, maar de weg naar beneden te kiezen.’

Van Gucht vraagt de bevolking niet ontmoedigd te raken door beelden van mensen die de maatregelen niet volgen. ‘De meerderheid van de mensen volgt de maatregelen en blijft solidair, alleen door dat te doen kunnen we deze strijd winnen’, zegt Van Gucht.

De daling van de besmettingscijfers is te zien in heel het land en bij alle leeftijdscategorieën, maar de daling is het meest uitgesproken bij kinderen en tieners. ‘Dat is het gevolg van de sluiting van de scholen, en het aantal tests is drastisch gedaald.’ De meeste besmettingen zijn te zien bij de twintigers, dertigers en veertigers. ‘Die groepen zijn elk goed voor 16 procent van de besmettingen.’

Zware mentale belasting

Voor het eerst in 27 dagen is er een lichte daling in het aantal ziekenhuisopnames, maar de belasting blijft hoog, waarschuwt Van Gucht. ‘Ondanks de prille daling in het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, blijft de totale bezetting nog steeds heel hoog’, zegt hij. ‘Bijna een derde van de opgenomen patiënten belandt op intensieve zorg.’

Op de afdeling intensieve zorg wordt geflirt met de grens van tweeduizend covid- en niet-covid-patiënten, bijna alle erkende bedden zijn ingenomen. Dat betekent dat de komende dagen extra bedden moeten worden gecreëerd als de toename blijft aanhouden. De niet-covid-zorg zal verder teruggeschroefd moeten worden.

Er is wel een lichtpunt volgens Van Gucht. ‘De opnames zijn sinds dinsdag niet meer gestegen, hopelijk is dit een voorbode voor een kentering voor de ziekenhuizen.’

Ook de mentale belasting voor het zorgpersoneel is heel zwaar. ‘We willen de mensen in de zorg een hart onder de riem steken en veel moed toewensen, want deze derde golf komt heel zwaar aan’, zei Van Gucht.

Vaccin werkt goed

Het aantal overlijdens stijgt verder. ‘Maar dat is een logisch gevolg van het stijgend aantal ziekenhuisopnames, en het is ook normaal dat dit de laatste parameter is die stijgt bij een nieuwe golf’, legt Van Gucht uit.

De situatie in de woonzorgcentra is goed onder controle. ‘Dat is het bewijs dat het vaccin goed werkt in de woonzorgcentra, het aantal nieuwe besmettingen blijft er laag. ( )