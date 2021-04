Grote stakingsbereidheid bij cipiers: 15 procent personeel daagt op

Slechts vijftien procent van het personeel van de gevangenissen in Vorst, Sint-Gillis en Berkendael is vrijdagochtend opgedaagd voor de ochtenddienst. In de gevangenissen, waar sinds donderdagavond wordt gestaakt, is een kleine ploeg politieagenten aanwezig in steun.

De staking heeft gevolgen voor de gedetineerden. Zij krijgen hun maaltijd, maar zullen de cel niet kunnen verlaten. Dat betekent dus geen wandeling, geen douche en geen bezoek, klinkt het.

In de drie gevangenissen is donderdagavond om 22 uur een 24 urenstaking van start gegaan. Het personeel van de penitentiaire inrichtingen protesteert tegen de onderbezetting.

De politie is ter ondersteuning aanwezig in de gevangenissen, omdat de stakingsbereidheid zo groot blijkt. Dat is door Belga vernomen bij woordvoerster Kathleen Van De Vijver van het Gevangeniswezen.