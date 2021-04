Twitter schort account VB-voorzitter Van Grieken op

Twitter heeft het account van Tom Van Grieken vergrendeld nadat hij er de voorzitter van Vooruit in het district Antwerpen van beschuldigde zijn huis te decoreren ‘met posters van massamoordenaars zoals Stalin en andere communistische propaganda’. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Van Grieken deelde op Twitter een selfie van Stef Vonk, waarop te zien is dat hij een tekening van Jozef Stalin heeft hangen op zijn toilet. ‘Is dit die ‘nieuwe beweging’ #Vooruit?’, klonk het in het bijschrift.

De tweet is niet nieuw, maar de voorzitter van het Vlaams Belang deelde hem opnieuw deze week. Vonk vroeg om een goede profielfoto, en dat was het antwoord van Van Grieken. ‘Ik suggereerde hem om de foto nog eens te gebruiken waarop hij trots poseert met communistische massamoordenaars zoals Lenin en Stalin. Waarop hij mij geblokkeerd heeft en - ik vermoed - ook gerapporteerd heeft. En waardoor Twitter mijn account vergrendeld heeft’, reageert Van Grieken bij HLN.

‘We hebben vastgesteld dat dit account de Twitterregels heeft geschonden’, kreeg Van Grieken te horen van Twitter. ‘Met name vanwege het overtreden van onze regels voor het plaatsen van privémateriaal van een persoon uit een land met erkende wetgeving over het recht op privacy. Als gevolg daarvan hebben we je account geblokkeerd.’ De voorbije twee dagen heeft Van Grieken geen tweets kunnen sturen. De partijvoorzitter zal nu de procedure doorlopen om zijn account te ontgrendelen.