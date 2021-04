Wat nu met Let’s Go Urban?

Eind deze maand is het geld van Let’s Go Urban (LGU) op. De kans groeit dat de stad een open oproep doet naar kandidaten om de vzw over te nemen. Onder een andere naam kan met een propere lei worden gestart.

In haar rapport geeft voor­lopig bewindvoerder Annemie Moens een stem aan het LGU-team dat momenteel de activiteiten draaiende houdt. Het team wil mee nadenken over oplossingen en benadrukt dat het ‘niet achter LGU in zijn huidige vorm’ staat. Moens lijkt te zinspelen op een doorstart waarbij ze even zelf de touwtjes in handen houdt.

Binnen de stad wordt gezinspeeld op een echte breuk. Daarbij zouden burgemeester Bart De Wever (N-VA) en schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) ­elkaar hebben gevonden. Meteen zouden de subsidies aan LGU worden gestopt. Via een open oproep kunnen ­organisaties worden warm gemaakt om de jongerenwerking en de exploitatie van het Urban Center over te nemen.

Een beslissing is er nog niet. De raad van bestuur van LGU gooide enkele weken geleden haar ruiten in toen ze opnieuw werd samengesteld met intimi van Sihame El Kaouakibi zelf. De voorzitter – die inmiddels ontslag nam – bleek een huurder van haar te zijn. Van zo’n raad, nu El Kaouakibi zelf opstapt, wordt geen heil verwacht.

Makkelijk wordt het niet. De eventuele stopzetting van de subsidies moet worden gemotiveerd en plaatst de gewezen ­bestuurders, die Moens inschakelden, voor hun verantwoordelijkheid. Wellicht draagt de ­audit van de stad argumenten aan. Morgen wordt die opgeleverd.