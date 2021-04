Twee doden na crash tegen vrachtwagen op E17 in Temse

Bij een zwaar ­verkeersongeval op de E17 in Temse zijn donderdagavond twee mensen om het leven gekomen: de bestuurder van een personenwagen die achteraan inreed op een vrachtwagen, en zijn passagier, een tienermeisje.

De crash deed zich donderdagavond omstreeks 21.45 uur voor op de snelweg richting Gent, anderhalve kilometer voorbij de afrit Haasdonk. De bestuurder van een Audi met Belgische nummerplaat reed op de rechterrijstrook achteraan in op een ­Nederlandse vrachtwagen. Hun auto kwam volledig klem te zitten onder de oplegger.

De bestuurder van de vrachtwagen dacht eerst dat hij een klapband had gekregen, en zette zijn vrachtwagen enkele honderden meters verder veilig aan de kant. Pas toen hij uitgestapt was, zag hij wat er was gebeurd. ‘Ik probeerde nog om een portier open te wrikken, maar alles zat muurvast. Deze mensen hadden geen schijn van een kans meer’, getuigt de chauffeur.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse maar konden alleen nog de dood van de bestuurder en zijn passagier vaststellen. Het gaat om een man en een tienermeisje. Over hun identiteit is voorlopig nog niets bekend.

Het parket van Dendermonde stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Mogelijk merkte de bestuurder de vrachtwagen te laat op, maar ook onaangepaste snelheid is niet uitgesloten. De auto moest door de brandweer vanonder de oplegger gehaald worden.