Nog even droog

Vrijdag blijft het zo goed als overal droog, met opklaringen en wolkenvelden. Dit weekend wordt het echter wel overwegend zwaarbewolkt met vrij veel regen, voorspelt het KMI.

Vrijdag blijft het zo goed als overal droog met opklaringen en wolkenvelden. In de latere namiddag is een lokaal buitje in het noorden niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 9 graden in de Hoge Venen, 11 graden aan zee en 13 of 14 graden in het centrum van het land.

Vrijdagavond is er veel bewolking, maar is het nog op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten van het land is al de eerste regen mogelijk. Volgende nacht wordt het overal zwaarbewolkt en gaat het geleidelijk regenen vanaf de Franse grens. De minima variëren tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden in Belgisch Lotharingen.

Zaterdag wordt het betrokken met vrij veel regen. In het noorden van het land regent het eerst bij tussenpozen. De maxima liggen tussen 7 graden aan zee en 10 graden in Belgisch Lotharingen.

Zondag is het eerst nog overal zwaarbewolkt met regen of motregen. In de namiddag en avond wordt het geleidelijk droger vanaf het noordwesten met opklaringen. Op het Ardense reliëf kan de neerslag mogelijk een winters karakter aannemen. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden.

Maandag wordt het fris en wisselend bewolkt met kans op enkele buien die een winters karakter kunnen aannemen, ook in Vlaanderen. Richting kust is er meer zon. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen.