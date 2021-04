Angèle en Zlatan spelen in Asterix-film

Na haar acteerdebuut in de musical Annette, duikt de Brusselse zangeres Angèle nu ook op in de nieuwe Asterix-film.

Na het hitalbum Brol (2018) is het muzikaal even rustig rond Angèle. Maar de 25-jarige Brusselse zit niet stil. In 2019 maakte ze haar acteer­debuut in de musical An­net­te. Daarin speelt ze naast Adam Driver en Marion Cotillard. De film is al opgenomen, maar een releasedatum is nog niet bekend.

Angèle. Foto: Isopix

En nog voor haar eerste verschijning op het witte doek een feit is, heeft de zangeres al een tweede film op stapel staan. In L’empire du milieu, de nieuwste film rond Asterix en Obelix, zal Angèle de blonde Walhalla ­spelen. Dat personage werd in 1999 al eens vertolkt door Laetitia Casta in Asterix en Obelix tegen ­Caesar.

Angèle verkeert voor de film in bekend gezelschap. De Zweedse voetballer Zlatan Ibrahimovic krijgt de rol van de Romeinse soldaat Antivirus. Gérard Depardieu zal zijn rol als Obelix níét voor de vierde keer hernemen. Hij wordt vervangen door Gilles Lellouche. Asterix wordt gespeeld door Guillaume Canet, die de film ook regisseert. Ook Marion Cotillard en Vincent Cassel maken hun opwachting. De film wordt verwacht in 2022.