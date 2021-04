Premier League darts: Van den Bergh ongeslagen en is alleen leider

Dimitri Van den Bergh (PDC-9) blijft het voortreffelijk doen in de Premier League darts (PDC/1 miljoen euro). In het Engelse Milton Keynes deelde hij donderdagavond de punten met voormalig wereldkampioen Peter Wright (PDC-3).

De 26-jarige Antwerpenaar pakte de eerste leg tegen de Schot met een 14-darter. Ondanks een 180 maximum stelde Wright gelijk. In de twee volgende legs trok de ‘Dreammaker’ zijn niveau omhoog. Met nogmaals twee keer 180 en uitworpen van 100 en 160 brak hij door de darts van Wright, die echter meteen reageerde met een 121 uitworp. Nadat de twee volgende spelletjes werden verdeeld kon ‘Snakebite’ Wright de bordjes gelijk hangen. Van den Bergh, die met een 66 uitworp de leiding nam, liet in leg tien drie kansen onbenut om 32 weg te prikken, waarna Wright terug langszij kwam.

Van den Bergh, de regerende World Matchplay-kampioen, won leg elf en was al zeker van een punt. In de twaalfde en laatste leg wierp Wright twee 180 worpen wat resulteerde in een 11-darter en een 6-6 gelijkspel. Van den Bergh, die maar liefst acht 180 worpen noteerde, kwam uit op een gemiddelde van 101.02 per drie darts. Wright wierp vier keer 180 en een gemiddelde van 97.46.

‘Ik pak nu tegen twee wereldkampioenen een punt en daar ben ik tevreden mee,’ liet Van den Bergh weten. ‘Ondanks de gemiste dubbels in de tiende leg controleerde ik de wedstrijd. Ik ben een vechter en sta hier tussen de elite van het dartsspel, ik wil vooral bewijzen dat ik erbij hoor. Twee keer winnen en twee keer een gelijkspel en nog steeds ongeslagen, daar ben ik best blij mee.’

Van den Bergh, die het vrijdag moet opnemen tegen de Portugees José de Sousa, is ondanks zijn gelijk spel alleen leider geworden. Zo verloren de Welshman Jonny Clayton (PDC-18) en de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-2), de vijfvoudige kampioen, hun wedstrijd met 7-3.

Voor de tweede dag op een rij viel er een 9-darter te noteren. Na de 9-darter van Clayton, was het nu de beurt aan José de Sousa.

- Uitslagen Premier League vierde speeldag -

Peter Wright (Sch/3) - Dimitri Van den Bergh (Bel/9) 6-6

Rob Cross (Eng/5) - Jonny Clayton (Wal/18) 7-3

Nathan Aspinall (Eng/11) - José de Sousa (Por/15) 6-6

James Wade (Eng/4) - Michael van Gerwen (Ned/2) 7-3

Gary Anderson (Sch/6) - Glen Durrant (Eng/12) 7-2