Het wonder van de covid-vaccins

Corona levert minstens één grote winnaar op: de wetenschap. De ontwikkeling van de covid-vaccins is zonder meer een medische revolutie, die ook voor de behandeling van kanker en erfelijke ziektes de grenzen verlegt. In een extra bijlage vertellen onze wetenschapsjournalisten alles over het heroïsche onderzoek naar nieuwe vaccins. Maar vooral leggen ze u heel helder uit hoe de vaccins precies werken, en beantwoorden ze al uw vragen.