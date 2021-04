Vietnamese tiener betrokken bij koelwagen-drama mag worden uitgeleverd aan België

Een rechtbank in Londen heeft beslist dat een jonge Vietnamees mag worden uitgeleverd aan ons land. Hij zou het safehouse in Anderlecht hebben gerund waar een deel van de vluchtelingen verbleef die in 2019 in een koelwagen omkwamen in Essex.

Een Vietnamese tiener mag worden uitgeleverd aan België. Hij wordt ervan beschuldigd een sleutelrol te hebben gespeeld in het drama waarbij 39 mensen omkwamen in een koelwagen in het Britse Essex in 2019. De jonge man, die intussen 18 zou zijn, zou het safehouse in Anderlecht hebben gerund waar een deel van de vluchtelingen een tijdlang verbleef. Eenmaal hij aan België is uitgeleverd en ondervraagd is, kan het Belgische onderzoek afgesloten worden en het dossier hier voor de rechtbank gebracht worden, meldt het federaal parket. De jonge Vietnamees riskeert tot 20 jaar cel.

N. was in beroep gegaan tegen zijn uitlevering, maar een rechtbank in het Londense Westminster bevestigde die donderdag. Volgens N.’s advocaat Joel Smith was de aanklacht tegen zijn cliënt niet gedetailleerd genoeg.

Gevlucht naar Birmingham

De Vietnamees wordt beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie, betrokkenheid bij mensensmokkel en gebruik van vervalste documenten.

De Britse minister van Binnenlandse Zaken moet, in afwachting van een mogelijk nieuw beroep van N.’s advocaten, de uitlevering nog goedkeuren. Het Belgische federaal parket moet ook nog nagaan of hij inderdaad nog minderjarig was op het moment van de feiten.

Tien van de slachtoffers zouden in het bewuste safehouse gepasseerd zijn. ‘Tijdens hun verblijf mochten ze dat huis niet verlaten en moesten ze stil blijven’, zei Daniel Sternberg, die optrad voor de Belgische autoriteiten, aan de rechtbank in Westminster. Voor een zogenoemde VIP-smokkelservice hadden ze tot 13.000 pond (15.000 euro) betaald.

Nadat de lijken van de mannen, vrouwen en kinderen in de koelwagen waren gevonden, vluchtte N. eerst naar Berlijn en daarna naar Birmingham. De vrachtwagen was de avond ervoor vanuit Zeebrugge richting Engeland vertrokken.

Verwacht wordt dat het nog voor de zomer tot een proces komt.