Myanmarese ambassadeur in Londen uit eigen ambassade gezet

Vertegenwoordigers van de junta hebben de ambassadeur van Myanmar in het Verenigd Koninkrijk, Kyaw Zwar Minn de toegang tot de ambassade ontzegd. De junta stuurt een vervanger. De diplomaat roept de Britse regering op om die niet te erkennen.

Kyaw Zwar Minn werd gisteren de toegang ontzegd tot de Myanmarese ambassade door vertegenwoordigers van de junta. Dat heeft de diplomaat gezegd aan de krant The Daily Telegraph.

‘Nadat ik de ambassade had verlaten, zijn ze naar binnen gerend en hebben ze de ambassade ingenomen’, getuigde Kyaw Zwar Minn. Hij zou zich volgens de krant eerder hebben gekant tegen de staatsgreep van 1 februari, waarbij de regering van Aung San Suu Kyi werd omver­geworpen. ‘Ze zeggen dat de ze in opdracht handelen van de hoofdstad en dat ze mij dus niet kunnen binnenlaten. Dit kunnen ze niet doen. De Britse regering zal dit niet toelaten’, aldus de ambassadeur.

‘Moeten beslissing aanvaarden’

De autoriteiten in Myanmar hebben Londen intussen op de hoogte gebracht van het einde van het mandaat van de ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. Kyaw Zwar Minn heeft de Britse regering opgeroepen om zijn vervanger alvast niet te erkennen, maar het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken herinnert aan het traditionele Britse standpunt, waarbij staten worden erkend, en niet regeringen. ‘We moeten de beslissing van de Myanmarese regering wat betreft de functies van Kyaw Zwar Minn aanvaarden’, liet het ministerie weten in een communiqué.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab sprak wel zijn afkeuring uit over de inname van ambassade. ‘We veroordelen de daden van intimidatie van het Myanmarese militaire regime in Londen gisteren’, schreef hij donderdag in een bericht op Twitter.