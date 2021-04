Biden kondigt maatregelen aan tegen die andere epidemie: wapengeweld

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vanavond zijn eerste ‘executive orders’ voorgesteld om het wapengeweld in zijn land aan te pakken. ‘Genoeg gebeden, tijd voor actie.’

President Joe Biden kondigde tijdens een toespraak in de Rose Garden van het Witte huis plannen aan om het vuurwapengeweld in de Verenigde Staten aan te pakken. Het gaat voorlopig nog om eerder beperkte maatregelen. Zo is het eerste executive order gericht tegen zogenoemde ‘ghost guns’, ongeregistreerde wapens die door de gebruikers ervan zelf worden samengesteld uit losse onderdelen.

Ook heeft hij justitie gevraagd om strenger op te treden tegen stabiliserende braces, accessoires waardoor pistolen kunnen gebruikt worden als krachtigere geweren. Dergelijke maatregelen zijn vooral gericht tegen massaschietpartijen en bendegeweld. De dader bij een massaschietpartij in Boulder, Colorado afgelopen maand zou een dergelijke brace gebruikt hebben. Daarbij vielen tien doden. Biden benadrukte dat het slechts gaat om eerste stappen om het Amerikaanse wapenbeleid te herzien.

Strengere controles

Biden herhaalde zijn oproep tot een verbod op aanvalswapens en magazijnen met een hoge capaciteit (patroonhouders van meer dan 10 kogels) voor particulieren. Ook riep hij de Senaat opnieuw op om twee wetsontwerpen goed te keuren waarmee de aankoop en het bezit van wapens strenger gecontroleerd zou worden. Die wetsontwerpen zijn al goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, maar moeten dus nog langs de Senaat. ‘Er is genoeg gebeden, tijd voor actie’, luidde het.

Op staatsniveau vroeg Biden om zogenoemde ‘rode vlag’-wetten goed te keuren, waarbij familieleden het gerecht zouden kunnen verzoeken om wapens weg te nemen van mensen die mogelijk een gevaar voor anderen of voor zichzelf vormen. Ook nationaal zou een dergelijke wet belangrijk zijn om bijvoorbeeld dodelijk huiselijk geweld te voorkomen, zei Biden. Elke maand zouden in de VS gemiddeld 53 vrouwen neergeschoten worden door hun partners.

De president beschreef wapengeweld als een ‘epidemie’ en een ‘gezondheidscrisis’ die de VS elk jaar zo’n 280 miljard dollar (zo’n 235 miljard euro) kost. Dat cijfer beslaat onder meer ziekenhuisrekeningen en de kosten voor psychologische bijstand en kinesitherapie na incidenten met vuurwapens.