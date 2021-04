Belgen veroveren twee titels op WK jiujitsu

Sarah Fanizza en Jose Steve Nduazulu-Ndilu hebben donderdag allebei goud veroverd op het WK jiujitsu in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten.

De 19-jarige Fanizza won haar vier kampen in de categorie tot 70 kilogram. Nduazulu-Ndilu, ook 19, verdedigde met succes zijn wereldtitel in de categorie tot 85 kilogram. Hij won vijf kampen. Beide atleten zijn aangesloten bij de C.E.N.S. Academy in Molenbeek.

Het WK in de Verenigde Arabische Emiraten is een organisatie van de UAEFIJ-federatie, één van de drie internationale jiujitsubonden, en de meest prestigieuze. Verder bestaan ook de IBJJF en de JJIF. Het was de twaalfde editie van het WK.