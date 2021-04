‘The Social House’ neemt even pauze na kritiek

De als ‘experiment’ opgezette internetreeks The Social House, waarin acht Vlaamse influencers een tijdje samenleven in een vakantiehuis, neemt een pauze. Eerder was Flo Windey al uit het project gestapt na kritiek over het gebrek aan diversiteit.

De als ‘experiment’ opgezette internetreeks The Social House, waarin acht Vlaamse influencers een tijdje samenleven in een vakantiehuis, neemt een pauze. Dat meldt het productiehuis Wünderbaar.

Gisteren maakte influencer Flo Windey bekend dat ze uit het programma stapt na aanhoudende kritiek. ‘Ik probeer om diversiteit en in­clu­si­vi­teit in de media aan te pakken, en dit was duidelijk geen juiste representatie’, schreef Windey op Twitter. Alle acht deelnemers zijn wit, waardoor critici het programma op de sociale media schertsend ‘The White House’ noemden.

Windey erkende ook dat de timing van het project ongelukkig was. Nogal wat jongeren vonden het ongepast dat de socialemediasterren met acht samen in een huis gaan wonen en gasten ontvangen, terwijl andere jongeren wegens de coronamaatregelen hun vrienden minder kunnen zien. ‘De coronacrisis weegt op alle jongeren en het was ongevoelig van mij om daar niet langer bij stil te staan’, zei Windey.

Gesprekken met experts

De programmamakers benadrukten dat ze de coronaregels van de audiovisuele sector respecteerden voor en tijdens de opname, net als bij programma’s als Big Brother, maar drukken nu toch op de pauzeknop. De influencers blijven in het huis, maar er zullen donderdag en vrijdag geen nieuwe afleveringen van The Social House worden gepubliceerd op Youtube.

‘Het is natuurlijk nooit onze bedoeling geweest om mensen te kwetsen. Als dat toch gebeurd zou zijn, dan willen we ons daarvoor verontschuldigen’, zegt het productiehuis in een schriftelijke reactie. ‘Achter de schermen nemen we voldoende tijd om ons nog beter te laten adviseren en verder voor te bereiden.’

De makers zeggen onder meer gesprekken te zullen voeren met experts over corona, mentaal welzijn bij jongeren en diversiteit. Onderwerpen en opdrachten worden geëvalueerd om ‘nog meer maatschappelijk relevant’ te zijn. ‘We voeren gesprekken om onze redactie en research verder uit te breiden’, klinkt het. Het is ook de bedoeling om buiten het huis in kleinere groepjes te werken.