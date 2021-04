McNulty neemt leiderstrui over van Roglic in Ronde van het Baskenland

Opnieuw een Baskische zege in de Ronde van het Baskenland. Ion Izagirre (Astana) won de sprint van een kleine groep met banddikte voorsprong op Pello Bilbao. McNulty zat mee in de vlucht en neemt het geel over van Primoz Roglic.

Ion Izagirre (Astana) heeft donderdag de vierde etappe in de Ronde van het Baskenland (WorldTour) op zijn naam geschreven. De 32-jarige Bask haalde het na opnieuw een bergetappe van 189,2 kilometer tussen Vitoria-Gasteiz en Hondarribia in een sprint met een groepje van zes voor zijn gauwgenoot Pello Bilbao (Bahrain Victorious) en de Amerikaan Brandon McNulty (UAE-Team Emirates). McNulty neemt de leiderstrui over van de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

Het groepje met zes reed net voorbij de top van de laatste beklimming van de dag, op zo’n twintig kilometer van de aankomst, weg van de grote groep met Roglic. Daar was de verstandhouding niet optimaal. Vooral de Amerikaan Brandon McNulty, die al eigenaar was van de jongerentrui, deed met de ontsnapping een goede zaak. Hij wordt de nieuwe leider.

Quinten Hermans (Intermarché-Wanty Gobert) werd donderdag als eerste Belg knap negende.

Vrijdag wacht de renners in het Baskenland opnieuw een golvend parcours. Tussen de start in Hondarribia en de aankomst in Ondarroa moeten 160,2 kilometers overbrugd worden. Onderweg wachten drie hellingen van derde categorie. De Ronde van het Baskenland eindigt zaterdag met een korte, maar zeer krachtige, koninginnenrit naar Eibar.