Rellen in Noord-Ierland: ‘Zo’n onrust al jaren niet meer gezien’

De Noord-Ierse regering is vandaag in spoedberaad bijeengekomen, nadat zeven agenten gewond zijn geraakt tijdens de zesde nacht van rellen in Belfast, Derry en in plaatsen in het graafschap Antrim, waartoe Belfast behoort. Gisteren werd in de hoofdstad ook een fotojournalist gewond en werd een dubbeldekkerbus in brand gestoken.

Vooral in pro-Britse, protestantse wijken kwam het tot gevechten tussen republikeinen en unionisten, waarbij ook met brandbommen werd gegooid naar elkaar en naar de politie die de orde trachtte te handhaven. De regering, waarin zowel unionisten als republikeinen zetelen, heeft het geweld al veroordeeld als ‘compleet onaanvaardbaar en niet te rechtvaardigen’. Het hoofd van de Noord-Ierse politie had het over ‘sektarisch geweld op een schaal die we in recente jaren niet meer gezien hebben’ en zei dat er aanwijzingen zijn dat het geweld op voorhand gepland was. Ook vanuit Dublin en Londen kwamen bezorgde reacties over de hernieuwde spanningen tussen de – hoofdzakelijk protestantse – pro-Britse unionisten en de – hoofdzakelijk katholieke – Ierse republikeinen.