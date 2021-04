Tien diplomatieke incidenten die #sofagate overtreffen

Volgens Turkije was er geen seksisme in het spel en werden de protocollaire regels van de Europese Unie gerespecteerd. Toch is #sofagate zonder twijfel een diplomatisch incident. De belediging aan het adres van de Europese Unie is niet mis te verstaan. Bekijk hier tien nog net iets pijnlijkere diplomatische incidenten, waarbij politieke machthebbers al dan niet opzettelijk te kijk komen te staan.