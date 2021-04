El Kaouakibi stapt zelf uit Open VLD

Sihame El Kaouakibi heeft beslist zelf uit de Open VLD te stappen. Dat hebben haar advocaten gemeld.

‘Sihame El Kaouakibi heeft na rijp beraad besloten om zelf uit de Open VLD te stappen.’ Dat hebben haar advocaten laten weten aan de statutaire commissie van de partij. Ze zal wel nog zetelen als onafhankelijk parlementslid. In de brief die haar advocaten naar de statutaire commissie stuurden, schreven ze verder dat hun cliënte El Kaouakibi ‘akte neemt van het feit dat de beschreven liberale en rechtsstatelijke principes binnen uw partij (Open VLD, red.) slechts een marginaal belang vertonen’.

Eerder had Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert al de procedure gestart om El Kaouakibi uit de partij te zetten, nadat de partij haar eerder ook al op non-actief had gezet. Aanleiding is het lopende onderzoek naar mogelijke fraude met subsidies voor El Kaouakibi’s vzw Let’s Go Urban. Volgens Annemie Moens, de voorlopige bewindvoerster van Let’s Go Urban, zou El Kaouakibi zo’n miljoen euro overgeheveld hebben naar haar eigen vennootschappen. De helft daarvan zouden subsidies zijn, de andere helft sponsoring van bedrijven. Na de onthullingen van Moens had Lachaert het parlementslid 24 uur de tijd gegeven om zich tegen de beschuldigingen te verweren. Toen er geen reactie kwam, startte hij de procedure op om El Kaouakibi uit de partij te zetten.

