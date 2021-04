Europa, een lappendeken van leeftijdsgrenzen voor AstraZeneca

Ondanks een Europese oproep tot uniformiteit loopt de aanpak van het AstraZeneca-vaccin de Europese lidstaten niet gelijk. Alleen voor 55-plussers, 60-plussers of 65-plussers? Elk land kiest zijn leeftijdsgrens.

Al op 19 maart beslist Frankrijk om het AstraZeneca-vaccin enkel nog aan 55-plussers toe te dienen. Die beslissing komt er nadat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) in een rapport op dat moment nog geen link bevestigd heeft tussen zeldzame tromboses en het vaccin. Andere Europese landen heffen hun tijdelijke ban op AstraZeneca op. Maar in Frankrijk baren twaalf gevallen van zeldzame trombose bij jongere vrouwen zorgen. Vier van de gevallen kenden een dodelijke afloop.

Zo’n tien dagen later voegt Duitsland zich bij Frankrijk, ook na meldingen van de zeldzame tromboses: 39 op 2,7 miljoen gevaccineerden. Maar omdat het EMA op dat moment nog geen link bevestigt met het vaccin is er ook geen aanbeveling om een leeftijdsgrens te hanteren. Duitsland kiest er dus voor om alleen 60-plussers in te enten met AstraZeneca. Een andere grens dan Frankrijk.

Op 3 april leidt onrust na vijf meldingen van tromboses in Nederland tot een gedeeltelijke ban van het vaccin. Nederland volgt Duitsland en kiest voor 60 jaar als leeftijdsgrens. Even later stopt Nederlands zelfs helemaal met het toedienen van AstraZeneca, om verspilling te voorkomen.

Hoewel ook in Groot-Brittannië enkele gevallen gemeld worden, blijft het land AstraZeneca toedienen aan iedereen. De voordelen blijven groter. Ons land sluit zich daarbij aan, tot het EMA op 7 april de link bevestigt tussen het vaccin en de uiterst zeldzame trombose. Het vaccin blijft wel veilig. Toch kiest België de komende vier weken voor een leeftijdsgrens. België volgt Frankrijk en legt de grens op 56 jaar. Geen arbitraire grens, volgens de ministers van Welzijn. ‘Vanaf 56 jaar zijn de aantoonbare voordelen van de preventie door vaccinatie op hospitalisatie en mortaliteit zonder twijfel veel hoger dan de gevolgen van de zeldzame nevenwerkingen’, verklaarden ze achteraf in een mededeling.

Toch lijkt het Europese lappendeken aan leeftijdsgrenzen wel te wijzen op een arbitraire en onduidelijke situatie. Zweden en Finland kozen immers voor 65 als leeftijdsgrens, Spanje en Italië voor 60 jaar. En in Noorwegen en Denemarken wordt zeker tot midden april helemaal niet meer ingeënt met AstraZeneca. Groot-Brittannië, dat geen deel meer uitmaakt van de EU, beveelt een ander vaccin aan voor mensen onder de 30 jaar.

De kritiek van minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) dat het EMA een grondigere analyse over de leeftijdscategorieën moet maken, was dan ook veelzeggend. Tot nu toe volgde ons land het EMA steeds. De Europese gezondheidscommissaris Stella Kyriakides riep de lidstaten woensdag nog op tot een ‘een gecoördineerde aanpak’ om het vertrouwen van het publiek te behouden.