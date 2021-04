Mike Pence sluit miljoenencontract voor memoires

De voormalige Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft een miljoenencontract gesloten voor twee boeken. De 61-jarige Republikein krijgt tussen de 3 en 4 miljoen dollar, melden Amerikaanse media.

In de boeken zal Pence onder meer over zijn tijd in het Witte Huis vertellen, als rechterhand van Donald Trump. Het eerste autobiografische deel moet in 2023 verschijnen.

‘Ik ben dankbaar dat ik de kans krijg om het verhaal van mijn leven ten dienste van het Amerikaanse volk te vertellen, van mijn tijd in het Congres tot het gouverneurschap van Indiana en als vicepresident van de Verenigde Staten’, zegt Pence in een mededeling.

Volgens de uitgeverij Simon & Schuster worden de memoires ‘het onbetwiste standaardwerk over een van de meest bewogen presidentschappen in de Amerikaanse geschiedenis’.

Pence is de eerste belangrijkste speler uit de regering Trump die een boekendeal aankondigt sinds de machtswissel. Ook voormalig adviseur Kellyanne Conway en voormalig minister Mike Pompeo zouden werken aan boeken over de afgelopen vier jaar.