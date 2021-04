Sky ECC lost ook granaataanslagen op

Bij een twintigtal huiszoekingen in het Antwerpse zijn donderdagochtend twaalf verdachten van geweld in het drugsmilieu opgepakt. Ze worden verdacht van aanslagen met granaten, molotovcocktails, beschietingen en bedreigingen.

Op een twintigtal adressen in het Antwerpse vielen speurders van de federale gerechtelijke politie donderdagochtend met bijstand van de speciale eenheden binnen. De invallen kaderen in verschillende onderzoeken naar gewelddadige incidenten in het drugsmilieu. Elf meerderjarige verdachten werden opgepakt en zullen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Een minderjarige zal voor de jeugdrechter geleid worden.

Bij de actie werden verschillende ‘groepen’ geviseerd, die verantwoordelijk worden gehouden voor samen een tiental geweldsincidenten. Het gaat onder meer om de beschieting van een pastabar op de Turnhoutsebaan in Deurne, een aanslag met een molotovcocktail op de Albert Bevernagelei in Deurne en een granaataanslag bij een dansschool op de Boterlaarbaan, eveneens in Deurne. Daarnaast zouden ook verschillende feiten van bedreiging aan de verdachten gelinkt worden.

Het onderzoek naar de aanslagen kwam in een stroomversnelling door het kraken van berichtendienst Sky ECC, die berichten bleken voor de speurders een goudmijn aan informatie. De afgelopen dagen bleek al dat er verschillende nieuwe dossiers opgestart werden met informatie uit Operatie Sky. De actie van donderdagochtend toont duidelijk aan dat de berichten ook in lopende onderzoeken van grote waarde kunnen zijn.