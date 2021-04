1.442 kandidaten gaan door om Klaasje op te volgen bij K3

22.690 mensen hadden zich inschreven om Klaasje Meijer op te volgen bij K3. Daarvan hebben nu 1.442 kandidaten goed nieuws te horen gekregen. Zij mogen door naar de selectierondes in april

Een eerste stevige selectie is gemaakt bij Studio 100. Er schieten nu slechts 1.442 kandidaten uit België en Nederland over die voor één plaatsje moeten vechten: die van Klaasje Meijer.

Opvallend, Nederland is beter vertegenwoordigd dan België. Op 23, 24 en 25 april worden er in België 96 mannen, 592 vrouwen en één non-binaire kandidaat verwacht. Een week later zullen er in Nederland 72 mannen, 678 vrouwen en drie non-binaire kandidaten langskomen voor hun selectieproef.

In de loop van de maand mei krijgen de deelnemers dan te horen of ze doorstromen naar de volgende ronde. VTM onderzoekt intussen samen met het Nederlandse SBS6 of ze opnieuw een programma over de zoektocht naar de nieuwe K3 kunnen maken, net zoals zes jaar geleden.

Twee maanden geleden maakte Klaasje bekend dat ze eind dit jaar weggaat bij K3. Wel is ze nog te zien in de nieuwe K3-film Dans van de farao en zal met Marthe en Hanne in het najaar in een afscheidsshow in Nederland en Vlaanderen te zien zijn.

