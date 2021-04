Khloé Kardashian probeert onbewerkte foto van zichzelf te verwijderen: ‘Druk bijna ondraaglijk’

Op sociale media is ‘per ongeluk’ een onbewerkte foto van realityster Khloé Kardashian verschenen. Zij doet alle moeite om hem te doen verdwijnen. ‘De druk om aan het onmogelijke ideaal te voldoen, is bijna ondraaglijk’, schrijft ze.

Het team van Khloé Kardashian zou de bikinifoto van de realityster per ongeluk gedeeld hebben. De foto was niet bewerkt zoals de meeste beelden die van de familie verschijnen en dat was niet de bedoeling. Khloés team heeft er dan ook alles aan gedaan om de foto verwijderd te krijgen.

Gebruikers die het beeld hadden gedeeld, kregen de melding: ‘Deze foto is verwijderd als reactie op een melding van de eigenaar van de rechten.’

Op Instagram zegt Khloé Kardashian dat de foto mooi is. Maar ze noemt de druk om perfect te zijn bijna ondraaglijk. Ook vreest ze ‘voortdurende spot’ als ze niet aan het schoonheidsideaal voldoet.

Khloé Kardashian vindt dat eender wie het recht heeft om foto’s te laten verwijderen. ‘Als iemand een foto van je neemt die niet flatterend is, met slechte belichting, of waarop je lichaam niet staat zoals het is na hard werken - en het dan met de wereld deelt - dan zou iedereen moeten kunnen vragen om de foto niet te delen.’

De foto mocht dan niet bewerkt en daarom ook minder glamoureus zijn dan de foto’s die Khloé doorgaans deelt, maar fans van Khloé vinden op sociale media dat zij zich druk maakt om niets.