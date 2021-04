Vandenbroucke: ‘Dit is geen definitieve beslissing over AstraZeneca’

Minister Vandenbroucke verdedigt de beslissing om AstraZeneca enkel te geven aan 55-plussers. ‘We hebben nu de keuze tussen verschillende vaccins.’ Hij benadrukt wel dat het om een tijdelijke beslissing gaat. ‘We hopen op meer duidelijkheid van het EMA over de leeftijdsgroepen.’

‘Het EMA zou een grondigere analyse moet maken voor de toediening van vaccins voor de verschillende leeftijdsgroepen.’ Dat heeft de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) in De Ochtend op Radio 1 gezegd. ‘Het EMA zegt: “ja, er zijn bijwerkingen, maar als je de keuze hebt tussen vaccineren of niet, vaccineer dan”. Maar als je de keuze hebt tussen verschillende vaccins, wat doe je dan met de mogelijkheid om ze te verdelen over leeftijdscategorieën? Daar mag het EMA nog een grondigere analyse over maken.’

Vandenbroucke wijst daarom naar het advies van de Hoge Gezondheidsraad: ‘Die zegt dat wanneer we de keuze hebben, en het geen impact op de vaccinatiecampagne heeft, we best de vaccins voor die leeftijdsgroep gebruiken waarvan we weten dat ze de minste bijwerkingen zullen hebben.’

‘Geen definitieve beslissing over AstraZeneca’

Wat is dan de impact op onze vaccinatiecampagne? Die is klein, verzekert de minister van Volksgezondheid: ‘In deze fase vaccineren we alleen maar ouderen, daar is geen enkele discussie over’, zei Vandenbroucke. ‘Daarna komen mensen met onderliggende aandoeningen, maar ook dat zijn vooral ouderen.’ Volgens zijn Vlaamse collega van Welzijn Wouter Beke is twee op de drie mensen met een onderliggende aandoening ouder dan 55 jaar.

Over vier weken volgt een nieuwe evaluatie, wanneer de volgende fase van de vaccinatiecampagne ingaat, en zorgpersoneel een tweede prik met AstraZeneca moet krijgen. ‘Dit is helemaal geen definitieve beslissing over AstraZeneca’, beweerde Vandenbroucke. ‘Ik ga ervan uit dat we over vier weken meer zullen weten over de tweede prik, én we hopen dat EMA wat meer duidelijkheid geeft over de leeftijdsgroepen. Dus binnen vier weken herbekijken we.’