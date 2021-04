Het idee van het parochieteam van Olen-centrum om aan de kerk een kruisjeshek te plaatsen waar mensen met Pasen hun zorgen kunnen achterlaten, heeft bij heel wat gelovigen een gevoelige snaar geraakt. ‘Het initiatief werd zelfs opgepikt door de Slovaakse nationale tv’, glundert initiatiefnemer diaken Cis Marinus.

‘Ik was aanvankelijk heel argwanend toen ze me belden om afspraken te maken voor de opnames’, verklapt de diaken. ‘We zaten aan de vooravond van 1 april en het had best een doordachte poging kunnen zijn om me in het ootje te nemen. Het was allemaal heel geloofwaardig. Zo werd me gevraagd of ik voor een figurant kon zorgen, die toevallig wilde passeren om een kruisje op te hangen tijdens de opnames. Liefst iemand die ook nog iets kon vertellen. Zo gezegd, zo gedaan en nog steeds argwanend trokken we naar de kerk. En plots stonden ze er gewoon helemaal echt. Een Slovaakse journalist met een professionele cameraploeg.’