Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, reageert op sociale media op de gênante situatie waar commissievoorzitter Ursula von der Leyen in terechtkwam bij de ontmoeting met de Turkse president Erdogan. ‘Ik ben bedroefd dat het lijkt of ik ongevoelig ben voor de situatie waarin Ursula terechtkwam.’

Michel verzekert dat hij geen slechte intenties had toen hij dinsdag niet reageerde wanneer Ursula von der Leyen geen stoel aangeboden kreeg tijdens de ontmoeting met de Turkse president. Charles Michel nam plaats op de enige stoel naast Recep Tayyip Erdogan, terwijl von der Leyen op een sofa moest gaan zitten.

Von der Leyen gaf met een handgebaar aan dat er een probleem was en dat ze verbaasd was, maar Michel zweeg, wat hem op kritiek kwam te staan. ‘Sommige beelden hebben harde reacties uitgelokt’, zegt Michel.

‘Ondanks een duidelijke wil om het juiste te doen, heeft de strikte interpretatie van het protocol door de Turkse diensten voor een kleinerende behandeling van de Europese commissievoorzitter gezorgd. De weinige beelden die beschikbaar zijn geven het idee dat ik ongevoelig was voor de situatie. Niets is minder waar. We waren ons bewust van de situatie maar hebben ervoor gekozen om er geen publiek incident van te maken en te focussen op de politieke discussie die Ursula en ik zouden aangaan met onze gastheer.’

Michel voegt nog toe dat hij de protocollaire onhandigheid die von der Leyen moest ondergaan betreurt. ‘Zeker gezien het feit dat ik mij vereerd voel deel te nemen aan dit Europese project waarbij twee van de vier grote instellingen worden geleid door vrouwen, Ursula von der Leyen en Christine Lagarde, en ook fier ben dat het een vrouw was die mij - als eerste in de geschiedenis - heeft opgevolgd als premier van België.’