Brusselse politie schrijft pv’s uit voor seksuele intimidatie van vrouwelijke agent in burgerkleding

De politiezone Brussel Noord heeft zondag twee pv’s voor seksuele intimidatie op de openbare weg opgesteld. Verscheidene daders die opmerkingen hadden gemaakt die niet strafbaar waren, werden op de vingers getikt.

De politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere en Sint-Joost-ten-Node) heeft de afgelopen weken in de buurt rond het Noordstation twee operaties uitgevoerd om straatintimidatie aan de kaak te stellen.

Een eerste operatie op 17 maart leidde nog niet tot processen-verbaal, maar de politie stelde tijdens een tweede operatie afgelopen zondag wel twee pv’s op voor seksuele intimidatie op de openbare weg.

De eerste verdachte, een 26-jarige man, bleef een politievrouw om haar telefoonnummer vragen terwijl hij haar zonder haar toestemming bleef volgen. Het parket van Brussel zal het vervolg van dit gerechtelijke dossier bepalen.

De tweede verdachte, een 41-jarige man, keek naar de politievrouw in burgerkleding en riep obscene woorden. Hij stak ook zijn tong uit, terwijl hij een seksuele handeling nabootste. De verdachte zal worden uitgenodigd voor een verhoor op een later tijdstip.

Sensibilisering

Verscheidene mannen die opmerkingen hadden gemaakt die niet strafbaar waren, werden ter plaatse door de politie-inspecteurs gesensibiliseerd.

De politie Brussel Noord zal deze operaties in de verschillende wijken van haar grondgebied voortzetten. ‘Straatintimidatie is een fenomeen dat we niet langer willen dulden’, zegt hoofdcommissaris Frédéric Dauphin, korpschef van de lokale politie Brussel Noord. ‘Iedere persoon moet zich rustig en veilig kunnen verplaatsen in de openbare ruimte. Daarom hebben wij dit soort operaties opgezet en zullen wij ze blijven organiseren in verschillende wijken van onze politiezone.

De politiezone verzamelt momenteel informatie over de meest problematische plaatsen. Er wordt daarnaast ook gewerkt aan een bewustmakingsbrochure voor slachtoffers, getuigen en potentiële daders.