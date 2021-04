Problemen met site waar u ziet of u als risicopatiënt sneller vaccin krijgt

Vanaf vandaag (donderdag) kan wie tussen 18 en 64 jaar is, zelf nakijken of je op de lijst met risicopatiënten staat. De website kampt net zoals QVax eerder deze week met een stormloop van nieuwsgierigen, wat tot problemen leidt. De site is donderdagochtend erg traag. Op de lijst staan ongeveer 1,5 miljoen Belgen die voorrang krijgen op een coronavaccin.

Wie staat op de lijst?

Na de 65-plussers gaat een nieuwe fase van de vaccinatiestrategie in. Vanaf dan komen de mensen tussen 18 en 64 jaar aan de beurt die een onderliggende aandoening hebben. In totaal komen zo ongeveer 1,5 miljoen Belgen aan bod. Het gaat om mensen met een verhoogd risico op een ziekenhuisopname door het coronavirus. De lijst met aandoeningen kan je hier terugvinden.

Hoe weet ik zeker of ik op de lijst sta?

Vanaf vandaag kan je, als je tussen 18 en 64 jaar bent, zelf nakijken of je op de lijst staat via www.myhealthviewer.be. Het ziekenfonds en de apotheker kunnen dat ook voor jou checken. Ze kunnen je wel niet toevoegen.

Wat als ik niet op de lijst sta en toch een verhoogd risico loop?

De huisartsen en de taskforce vaccinatie vragen nog even geduld. Zo’n 80 procent van de patiënten staat vandaag op de lijst. Ongeveer 15 procent volgt in de komende dagen. Sommige huisartsenpraktijken hebben meer tijd nodig om hun patiënten in het systeem op te laden. Er is een kleine kans dat je onterecht niet op de lijst staat. Zo houden ziekenfondsen geen rekening met nieuwe informatie na 1 juli 2020. Een vaste huisarts zal je dan opvissen, tenzij je die niet hebt. Het is ook mogelijk dat je een hoge bloeddruk of obesitas hebt (BMI hoger dan 30), maar daarvoor geen medicatie neemt die wordt terugbetaald of dat je nog nooit een huisarts hebt geraadpleegd.

In die gevallen is het aangeraden om een huisarts te bellen. Dokters en experten vragen om dat niet meteen te doen. ‘Pas als je eind volgende week nog niet op de lijst staat en je denkt wel in aanmerking te komen, bel je de huisarts’, zegt professor huisartsengeneeskunde Jan De Maeseneer (UGent).

Personen die later worden toegevoegd, sluiten niet achteraan aan, maar krijgen een plekje op basis van hun leeftijd. Net als bij alle andere groepen wordt ook hier van oud naar jong gevaccineerd.

Zijn er al uitnodigingen verstuurd?

Brussel verstuurde dinsdag al uitnodigingsbrieven naar mensen met een onderliggende aandoening. Daar vordert men sneller, deels omdat de vaccinatiebereidheid in Brussel, ook bij ouderen, lager is dan in andere regio’s. Wellicht zullen enkele Vlaamse eerstelijnszones eind deze week de eerste brieven versturen. De taskforce verwacht dat uiterlijk op 15 april de eerste mensen met een chronische aandoening gevaccineerd zullen worden.

Waarom krijgen risicopatiënten voorrang?

Er is al heel wat inkt gevloeid over deze voorrangsregeling. Artsensyndicaat BVAS was geen voorstander en vreesde dat het de vaccinatiecampagne zou vertragen. Artsenvereniging Domus Medica heeft zich nooit verzet. ‘We halen een groep naar voor die meer risico loopt’, zegt voorzitter Roel Van Giel. ‘Dat is belangrijk voor hen, maar ook voor de volksgezondheid. Als we hen hebben gevaccineerd, zal het aantal ziekenhuisopnames snel dalen.’