Kanye West krijgt eigen docureeks die al 21 jaar in de maak is op Netflix

Kanye West zal binnenkort te zien zijn op Netflix in een meerdelige documentairereeks.

Clarence ‘Coodie’ Simmons en Chike Ozah mochten de afgelopen 21 jaar de Amerikaanse rapper met hun camera’s volgen en die beelden zullen gebruikt worden in de reeks. De twee werkten eerder al samen met Kanye, aan de videoclip van Jesus walks.

Het duo volgde West onder andere tijdens zijn mislukte poging om het te schoppen tot presidentskandidaat in de Amerikaanse verkiezingen van 2020. Het is nog niet zeker of de aankomende scheiding met Kim Kardashian in de documentaire besproken zal worden. De docureeks zou later dit jaar op Netflix verschijnen.