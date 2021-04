Meer geld op zichtrekening dan op spaarboekje

Het totale bedrag dat bij de Belgische banken op zichtrekeningen staat geparkeerd, is eind februari opgelopen tot 304,3 miljard euro. Dat is meer dan de uitstaande tegoeden op de klassieke spaarboekjes van de Belgische banken. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.

Het recordbedrag op de zichtrekeningen is het gevolg van de ­ultralage rentes die spaarders aangeboden krijgen op een gereglementeerde spaarrekening. De meeste grootbanken houden het op de wettelijk verplichte minimumrente van 0,11 procent.

Omdat het nauwelijks rendeert om geld naar zo’n spaarrekening over te schrijven, doen allicht veel Belgen de inspanning niet meer en laten ze almaar hogere bedragen op hun zichtrekening staan.

Alleen al in de eerste twee maanden van dit jaar groeide het globale bedrag op de deposito­rekeningen aan met iets meer dan 6 miljard. Vergeleken met een jaar geleden, eind februari 2020 (bij het prille begin van de corona­crisis in ons land), is er zelfs bijna 40 miljard euro bijgekomen.

Ook op de gereglementeerde spaarrekeningen staat een ­recordbedrag geparkeerd. Eind februari ging het om 297,9 miljard euro spaargeld, of 14 miljard meer dan eind februari van vorig jaar. De aangroei ervan gaat dus trager dan dat van de bedragen op de zichtrekeningen.