Groen licht voor compensatie terugdraaiende teller

De Raad van State maakt geen fundamenteel bezwaar tegen de compensatieregeling die de Vlaamse regering heeft uit­gewerkt voor eigenaars van zonnepanelen die niet langer kunnen gebruikmaken van een terugdraaiende elektriciteitsmeter. Dat meldt de Vlaamse minister voor Energie Zuhal Demir (N-VA).

Het systeem met een terugdraaiende teller gaf hen een ­financieel voordeel, ook na de installatie van een digitale ­meter, maar die werkwijze heeft het Grondwettelijk Hof begin dit jaar vernietigd.

Daarop voerde de Vlaamse regering een eenmalige compensatieregeling in voor de ­getroffen eigenaars van zonnepanelen. De compensatie ­garandeert een rendement van 5 procent op 15 jaar.

De premie houdt rekening met het piekvermogen van de installatie, de gemiddelde kostprijs van de zonnepanelen in het jaar van de installatie en de al ontvangen overheidssteun. Ook het al ontvangen voordeel van de terugdraaiende teller wordt in mindering gebracht.

In haar advies merkt de Raad van State wel kritisch op dat het afvoeren van de eigenaars van zonnepanelen als prioritaire groep bij de uitrol van de digitale meters de doelstelling in gevaar brengt om tegen eind 2024 bij 80 procent van alle verbruikers in Vlaanderen zo’n digitale meter geplaatst te hebben. Tegen 2029 moet ­iedereen er een hebben.