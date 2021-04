Droog en iets zachter weer

Donderdag verwachten we droog weer met ‘s ochtends brede opklaringen in het oosten. In de loop van de dag wordt het overal meer bewolkt. Het wordt ook iets zachter met maxima tussen 2 graden in de Oostkantons tot 9 of 10 graden in het westen van het land, bij een meestal matige zuidwestenwind. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond en -nacht blijft het droog met eerst opklaringen, maar geleidelijk ook meer hoge wolkensluiers. De minima liggen tussen -3 graden in de Ardennen en +5 graden aan zee. Vooral ten zuiden van Samber en Maas verwachten we grondvorst. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidwest.

Vrijdag blijft het grotendeels droog maar het is gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. ‘s Avonds verwachten we regen vanaf de Franse grens. De maxima schommelen tussen 6 graden op de Hoge Venen en 14 graden in het uiterste zuidoosten. De wind is matig uit zuidwestelijke richtingen. Aan de kust ruimt de wind naar het noordwesten.