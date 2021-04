PSG in barre weersomstandigheden razend efficiënt tegen sterk Bayern Munchen, Kylian Mbappé legt 2-3-eindstand vast na spektakelmatch

Bayern had er ondanks de sneeuwval zin in. De Duitsers legden een razend hoog tempo op en creëerden kansen bij de vleet, maar de klasseflitsen van de sterren van PSG maakten het verschil. Zo gingen de uiterst efficiënte Parijzenaars met 2-3 winnen in Munchen. Mbappé toonde met twee treffers nog meer eens wat een fenomeen hij is.

Müller en Choupo-Moting waarschuwden PSG meteen dat ze ook zonder de geblesseerde Lewandowski gevaarlijk kunnen zijn. Navas redde het schot van Muller. Choupo-Moting kopte de daaropvolgende corner met de achterkant van zijn hoofd tegen de lat. PSG reageerde alert. Het koningsduo Neymar-Mbappé rolde vanaf de middellijn de hele ploeg van Bayern op met hun snelheid. Neymar legde op het gepaste moment af naar Mbappé en die knalde de bal tegen de netten. Als de Bayern-verdedigers geen verkoudheid kregen door het weer dan wel door wervelwind Mbappé. Neuer zag er overigens ook niet al te best uit bij de 0-1.

Bayern probeerde wel meteen de achterstand om te buigen, maar Muller en co toonden dat gevaarlijk zijn nog iets anders is dan over het killerinstinct van Lewandowski beschikken. De goal viel opnieuw aan de overkant. De 0-2 van Draxler, op aangeven van het Neymar en Mbappé, werd echter afgevlagd voor buitenspel. De lopers van PSG deden de defensie van de thuisploeg wel duidelijk pijn, want even later stond het toch 0-2 voor de Parijzenaars. Dankzij een prachtige pass van Neymar hoefde Marquinhos maar aan te nemen en kon hij van dichtbij simpel afwerken.

Coman had even daarvoor een soortgelijke kans gemist aan de overkant. Om maar te zeggen dat Bayern qua spel zeker niet onder lag, integendeel. Op vlak van efficiëntie dan weer wel. Op het moment van de 0-2 had PSG zijn drie kansen allemaal tegen de netten gewerkt. Bayern daarentegen telde al elf vruchteloze doelpogingen.

Wel een domper voor PSG: kapitein Marquinhos moest bijna direct na zijn doelpunt geblesseerd het veld verlaten. Het sein voor Hansi Flick om ook een eerste wissel door te voeren. Goreztka en Sule moesten plaats ruimen voor de snellere Davies en Boateng. Dat loonde want in de 36ste minuut scoorde Choupo-Moting, net op het moment dat PSG de match wat meer in handen aan het nemen was. Een goeie voorzet van Pavard en dito kopbal van Choupo-Moting brachten Bayern weer in de wedstrijd.

De thuisploeg bleef daarna het gaspedaal induwen. Duits bondscoach Joachim Löw zag vanuit de tribune hoe Müller net voor het uur een voorzet voorbij Navas kopte en vroeg zich wellicht af of hij de Duitse aanvaller toch niet opnieuw moet oproepen voor die Mannschaft.

Bayern wilde erop en erover, maar Neymar die een reuzekans miste en ook die dekselse Mbappé bleven o zo gevaarlijk. Het Franse fenomeen verschalkte Neuer met een schot in de korte hoek en legde de 2-3-eindstand vast.

Bayern dreigde, PSG maakte het af. 28 doelpogingen tegener 6 van PSG. Niet alleen de temperatuur, ook de sfeer zakte zo onder nul in Duitsland.