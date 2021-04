Dat er meer gevallen van een zeldzame vorm van bloed­­klonters gemeld worden bij vrouwen, bevestigt nog niet dat zij meer risico lopen. Noch het EMA noch cardio­loog Thomas Vanassche (UZ Leuven) ziet heil in de invoering van een leeftijdsbeperking voor AstraZeneca.

Ongewone bloedklonters in de hersenen of in andere organen in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes kunnen ‘een erg zeldzaam neveneffect’ van het ­AstraZeneca-vaccin vormen. Tot die conclusie komt ...